Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Mayıs 2026 Salı: Altın alış satış fiyatı: Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 12 Mayıs Salı: Altın alış - satış fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 12 Mayıs 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde güvenli liman talebi canlı kalırken, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Özellikle "gram altın bugün ne kadar", "canlı altın fiyatları" ve "12 Mayıs altın fiyatları" aramaları hız kazanırken, piyasalar Fed'in faiz politikalarına ilişkin yeni sinyallere odaklandı. İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 07:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küresel piyasalarda gözler hem ABD enflasyon verilerine hem de Orta Doğu’da süren çatışmalara çevrilirken, altın fiyatları 12 Mayıs Salı gününe yatay seyirle başladı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında hareketlilik sürerken, gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları merak konusu oldu. “Gram altın kaç TL oldu?”, “Altın fiyatlarında son durum ne?” soruları gündemdeki yerini korurken, piyasalar faiz beklentilerinin fiyatlamalara etkisini izliyor. İşte 12 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.896,5610

        6.897,3790

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.720,36

        4.721,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.033,1000

        11.275,7600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.132,6100

        44.966,1800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.604,00

        44.989,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.001,62

        22.556,20

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.141,17

        44.974,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        45.322,75

        46.462,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.751,58

        4.984,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.240,58

        6.534,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        111.132,00

        112.507,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        EGM'den Anneler Günü videosu

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!