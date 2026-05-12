Canlı altın fiyatları 12 Mayıs Salı: Altın alış - satış fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları 12 Mayıs 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde güvenli liman talebi canlı kalırken, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Özellikle "gram altın bugün ne kadar", "canlı altın fiyatları" ve "12 Mayıs altın fiyatları" aramaları hız kazanırken, piyasalar Fed'in faiz politikalarına ilişkin yeni sinyallere odaklandı. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.896,5610
6.897,3790
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.720,36
4.721,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.033,1000
11.275,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.132,6100
44.966,1800
TAM ALTIN FİYATI
44.604,00
44.989,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.001,62
22.556,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.141,17
44.974,43
ATA ALTIN FİYATI
45.322,75
46.462,52
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.751,58
4.984,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.240,58
6.534,22
GREMSE ALTIN FİYATI
111.132,00
112.507,00