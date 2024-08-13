Canlı altın fiyatları 13 Ağustos 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 13 Ağustos Salı günü için araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde değer artışı yaşayan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Alınan son verilere göre bugün 22 ayar bilezik altın fiyatı saat 07.20 itibarıyla 2,430 TL'den, çeyrek altın ise 4.250 TL'den işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 13 Ağustos 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons altın fiyatları alış-satış rakamları…
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik haftanın ikinci gününde de sürüyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "13 Ağustos Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları ayrı ayrı sorgulanıyor. Altının gram fiyatı bugün 2.656 TL'den işlem görüyor. İşte, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın haftaya 2 bin 633 liradan başlarken 13 Ağustos Salı günü 2 bin 656 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 211 liradan, 4 bin 251 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:2.656,73
Satış: 2.657,46
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.462,18
Satış: 2.462,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.250,97
Satış: 4.344,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.003,30
Satış: 17.324,92
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.474,85
Satış: 8.688,16
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.632,76
Satış: 18.082,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.430,11
Satış: 2.573,20