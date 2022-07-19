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Canlı altın fiyatları: 19 Temmuz bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Alton fiyatları dolar kuru ve ons değerindeki dalgalanmaya paralel bir seyir izliyor. Son 5 haftadır yatırımcısına kaybettiren altın fiyatları 18 Temmuz Pazartesi için araştırılıyor. Geçen hafta günü azalışla kapatan altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. İşte, 19 Temmuz 2022 Altın fiyatlarında son durum...

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  • CANLI Altın fiyatları 19 Temmuz 2022 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anlık

    Altın fiyatları 5 haftadır üst üste değer kaybederek yatırımcıları tedirgin ediyor. Geçtiğimiz haftaya 1742 dolar seviyesinde başlayan altının ons değeri çarşamba ve perşembe günleri sert düşüşe sahne oldu. Çartşamba günü 1707 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın perşembe günü 11 ayın en dip seviyesini gördü. Cuma günü, yüzde 0,1 azalışla 1.707,7'den günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.718,7 dolardan işlem görüyor.

    ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını kaydederek, bu durumun altına olan talebi artırdığını söyledi. Piyasalarda Fed'in temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında ise yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor. Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. İşte, Kapalıçarşı'da 19 Temmuz Salı gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...
  • CANLI Altın fiyatları 19 Temmuz 2022 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anlık

    GRAM ALTIN FİYATLARI 19 TEMMUZ 2022

    Gram altın fiyatları 19 Temmuz güncel verilere göre  980,53 lira alış ve 985,73 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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  • CANLI Altın fiyatları 19 Temmuz 2022 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anlık

    19 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları 18 Temmuz günü saat kaydedilen verilere göre 1.543,84 lira alış ve 1.577,88 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • CANLI Altın fiyatları 19 Temmuz 2022 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anlık

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    964,90

    965,07

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • CANLI Altın fiyatları 19 Temmuz 2022 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anlık

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.714,13

    1.714,42

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • CANLI Altın fiyatları 19 Temmuz 2022 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anlık

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.078,02

    3.155,76

    CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • CANLI Altın fiyatları 19 Temmuz 2022 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anlık

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.175,34

    6.292,22

    CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • CANLI Altın fiyatları 19 Temmuz 2022 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anlık

    ATA ALTIN FİYATI

    6.477,29

    6.642,15

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