Altın fiyatları 5 haftadır üst üste değer kaybederek yatırımcıları tedirgin ediyor. Geçtiğimiz haftaya 1742 dolar seviyesinde başlayan altının ons değeri çarşamba ve perşembe günleri sert düşüşe sahne oldu. Çartşamba günü 1707 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın perşembe günü 11 ayın en dip seviyesini gördü. Cuma günü, yüzde 0,1 azalışla 1.707,7'den günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.718,7 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını kaydederek, bu durumun altına olan talebi artırdığını söyledi. Piyasalarda Fed'in temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında ise yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor. Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. İşte, Kapalıçarşı'da 19 Temmuz Salı gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...