        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2025: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! İşte 19 Aralık Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 19 Aralık 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sarı metal, bu hafta inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Altın, haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın 4.323 dolardan işlem görürken, gram altın 5.961 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 19.12.2025 - 00:28 Güncelleme: 19.12.2025 - 00:28
        Altın fiyatlarındaki hareketlilik 19 Aralık Cuma gününde de devam ediyor. Bir süredir düşüş eğiliminde olan sarı metal, bu hafta dalgalı bir seyir izliyor. Dün yükseliş gösteren altın, haftanın dördüncü işlem gününe ise negatif seyirde başladı. Ons altın 4.323 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın fiyatı 5.961 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.961,9030

        Satış: 5.962,6720

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.323,15

        Satış: 4.323,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.538,0700

        Satış: 9.747,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.152,2800

        Satış: 38.872,6400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.570,00

        Satış: 39.167,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.015,14

        Satış: 19.494,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.146,95

        Satış: 38.867,22

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.629,13

        Satış: 40.637,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.297,21

        Satış: 4.413,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.453,47

        Satış: 5.700,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.920,00

        Satış: 97.596,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
