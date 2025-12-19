Altın fiyatları düşüşte! İşte 19 Aralık Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki hareketlilik 19 Aralık Cuma gününde de devam ediyor. Bir süredir düşüş eğiliminde olan sarı metal, bu hafta dalgalı bir seyir izliyor. Dün yükseliş gösteren altın, haftanın dördüncü işlem gününe ise negatif seyirde başladı. Ons altın 4.323 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın fiyatı 5.961 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.961,9030
Satış: 5.962,6720
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.323,15
Satış: 4.323,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.538,0700
Satış: 9.747,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.152,2800
Satış: 38.872,6400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.570,00
Satış: 39.167,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.015,14
Satış: 19.494,35
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.146,95
Satış: 38.867,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.629,13
Satış: 40.637,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.297,21
Satış: 4.413,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.453,47
Satış: 5.700,30
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.920,00
Satış: 97.596,00