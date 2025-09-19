Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum 19 Eylül 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed'in uzun süredir beklenen faiz indirimi kararının ardından altının onsu 3 bin 707 dolara yükseldi. Daha sonra bu seviyede oluşan satış baskısıyla fiyatlarda gerileme yaşandı. Değerli metal haftanın son işlem gününe ise yükselişle başladı. Altının ons fiyatı saat 15.25 itibarıyla 3 bin 656 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 19 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 07:55 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara neden oldu. Faiz kararı öncesinde 3 bin 700 doları aşarak tarihi zirvesini gören ons altın, karar sonrası hızlı bir şekilde geriledi. Bugün ise altının ons fiyatı 3 bin 656 dolardan işlem görüyor. İşte, 19 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.854,2270

        Satış: 4.854,6790

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.655,52

        Satış: 3.656,16

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.766,7600

        Satış: 7.937,4000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.084,12

        Satış: 31.670,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.262,00

        Satış: 32.471,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.493,49

        Satış: 15.883,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.084,12

        Satış: 31.670,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.808,34

        Satış: 33.633,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.719,47

        Satış: 3.737,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.514,64

        Satış: 4.746,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 80.357,00

        Satış: 80.992,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri