Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara neden oldu. Faiz kararı öncesinde 3 bin 700 doları aşarak tarihi zirvesini gören ons altın, karar sonrası hızlı bir şekilde geriledi. Bugün ise altının ons fiyatı 3 bin 656 dolardan işlem görüyor. İşte, 19 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!