Altın Fed kararı sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon, küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte altın yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutma kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 4.284,7070 seviyesinden işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Haziran 2025 altın fiyatları...
Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altına olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlar yükseliş yaşasa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temkinli faiz politikası nedeniyle fiyatlar gerilemeye başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.284,7070
Satış: 4.285,6730
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.376,82
Satış: 3.377,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:6.855,8100
Satış: 7.006,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.393,3000
Satış: 27.909,9900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.996,00
Satış: 28.163,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.656,20
Satış: 14.000,17
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.398,02
Satış: 27.914,71
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.455,59
Satış: 29.166,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.351,99
Satış: 3.310,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.917,48
Satış: 4.121,93
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.775,00
Satış: 70.516,00