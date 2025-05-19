Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın alım satımı yapmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti. Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…