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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS 2025: Altında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 

        Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi verileri yatırımcılar ve alım satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Değerli metal, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Güncel verilere göre, saat 08.00 itibarıyla gram altın 4.018 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 19 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:01
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın alım satımı yapmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti. Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.017,5230

        Satış: 4.018,0480

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.228,42

        Satış: 3.229,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.428,0400

        Satış: 6.569,5100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.712,1500

        Satış: 26.197,6700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.698,00

        Satış: 26.886,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.809,37

        Satış: 13.132,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.699,06

        Satış: 26.184,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.020,21

        Satış: 27.702,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.240,17

        Satış: 3.178,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.735,77

        Satış: 3.929,52

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.541,00

        Satış: 67.215,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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