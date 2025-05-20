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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2025: Altın yönünü yukarı çevirdi! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

        Altın yönünü yukarı çevirdi! Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte canlı altın kuru

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Bugün sarı metal piyasalardaki belirsizlikten dolayı yeniden yükseliş sinyali vermeye başladı. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından yönünü yukarı çevirerek 4 bin 43 lira seviyesine yükseldi. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:12 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:35
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        1

        Altın fiyatları 20 Mayıs Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, piyasalardaki belirsizlikten dolayı yeniden yükseliş sinyali vermeye başladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, yönünü yukarı çevirerek 4 bin 43 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 20 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.043,2120

        Satış: 4.043,6610

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.235,42

        Satış: 3.236,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.469,1400

        Satış: 6.611,3900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.876,5600

        Satış: 26.364,6700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.663,00

        Satış: 26.816,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.900,24

        Satış: 13.225,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.881,36

        Satış: 26.369,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.116,53

        Satış: 27.801,41

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.237,11

        Satış: 3.175,45

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.730,81

        Satış: 3.925,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.457,00

        Satış: 67.147,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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