Canlı altın fiyatları son gelişmeler: 24 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon ve enerji arzına yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesi, altın fiyatlarının yönünü belirsiz hale getirdi. Küresel piyasalarda enflasyon riskinin tekrar konuşulmaya başlanması ve barış görüşmelerine dair net bir tablo oluşmaması, yatırımcıların güvenli liman arayışını dalgalı bir seyire taşıdı. Haftaya düşüşle başlayan altın piyasasında, yatırımcıların odağı 24 Nisan 2026 Cuma günü açıklanan güncel alış ve satış fiyatlarına çevrildi. Peki, 24 Nisan 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...
GRAM ALTIN FİYATI
6.761,0000
6.761,9260
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.698,04
4.699,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.816,2800
11.054,4000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.265,9600
44.082,7600
TAM ALTIN FİYATI
43.949,00
44.401,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.577,82
22.121,98
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.290,92
44.108,66
ATA ALTIN FİYATI
45.131,16
46.266,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.690,55
4.910,92
22 AYAR BİLEZİK FİYATI GRAMI
6.141,40
6.426,73
GREMSE ALTIN FİYATI
109.366,00
111.341,00