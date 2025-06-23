Altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD’nin hafta sonu İran’a yönelik İsrail ile saldırısının ardından, İran’ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi ve hafifçe değer kaybetti. Altının ons fiyatı, gün içinde yüzde 0,8 kadar artış gösterdikten sonra, yaklaşık 3.360 dolar civarında işlem gördü. Bugün ise saat 07.45 itibarıyla ons altın 3 bin 369 lira, gram altın 4 bin 291 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…