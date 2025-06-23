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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2025: Altında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın, ABD'nin hafta sonu İran'a yönelik İsrail ile saldırısının ardından, İran'ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi ve hafifçe değer kaybetti. Güncel verilere göre, saat 07.45 itibarıyla ons altın 3 bin 369 liradan işlem görürken, gram altın 4 bin 291 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 07:47 Güncelleme: 23.06.2025 - 07:47
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        1

        Altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD’nin hafta sonu İran’a yönelik İsrail ile saldırısının ardından, İran’ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi ve hafifçe değer kaybetti. Altının ons fiyatı, gün içinde yüzde 0,8 kadar artış gösterdikten sonra, yaklaşık 3.360 dolar civarında işlem gördü. Bugün ise saat 07.45 itibarıyla ons altın 3 bin 369 lira, gram altın 4 bin 291 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.290,8080

        Satış: 4.291,2420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.366,91

        Satış: 3.369,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.865,2900

        Satış: 7.016,1800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.461,1700

        Satış: 27.978,9000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.125,00

        Satış: 28.259,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.688,10

        Satış: 14.033,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.462,03

        Satış: 27.980,27

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.609,01

        Satış: 29.330,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.363,09

        Satış: 3.319,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.935,52

        Satış: 4.135,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.097,00

        Satış: 70.757,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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