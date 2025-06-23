Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın, ABD'nin hafta sonu İran'a yönelik İsrail ile saldırısının ardından, İran'ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi ve hafifçe değer kaybetti. Güncel verilere göre, saat 07.45 itibarıyla ons altın 3 bin 369 liradan işlem görürken, gram altın 4 bin 291 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD’nin hafta sonu İran’a yönelik İsrail ile saldırısının ardından, İran’ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi ve hafifçe değer kaybetti. Altının ons fiyatı, gün içinde yüzde 0,8 kadar artış gösterdikten sonra, yaklaşık 3.360 dolar civarında işlem gördü. Bugün ise saat 07.45 itibarıyla ons altın 3 bin 369 lira, gram altın 4 bin 291 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.290,8080
Satış: 4.291,2420
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.366,91
Satış: 3.369,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.865,2900
Satış: 7.016,1800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.461,1700
Satış: 27.978,9000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.125,00
Satış: 28.259,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.688,10
Satış: 14.033,05
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.462,03
Satış: 27.980,27
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.609,01
Satış: 29.330,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.363,09
Satış: 3.319,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.935,52
Satış: 4.135,96
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.097,00
Satış: 70.757,00