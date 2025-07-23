Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ile uzun zamandır beklenen bir ticaret anlaşmasını duyurmasıyla altının güvenli liman cazibesi azaldı. Sarı metal, üç günlük yükselişin ardından hafifçe değer kaybetti. Altının gramı, saat 11.00 itibarıyla 4 bin 449 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…