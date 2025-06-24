Altın fiyatları 24 Haziran 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi. Altın fiyatları, Trump’ın açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, şu sıralar 4.270 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…