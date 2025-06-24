Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi. Trump'ın ateşkes duyurusu sonrası risk iştahı artarken, altın fiyatları yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın, saat 08.10 itibarıyla 3.358 dolardan işlem görürken, gram altın 4.270 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 24 Haziran 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi. Altın fiyatları, Trump’ın açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, şu sıralar 4.270 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.269,88
Satış: 4.270,16
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.357,79
Satış: 3.358,47
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.833,00
Satış: 6.983,05
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.332,48
Satış: 27.847,62
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.914,00
Satış: 28.099,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.622,30
Satış: 13.965,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.330,00
Satış: 27.845,18
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.671,42
Satış: 29.394,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.344,90
Satış: 3.303,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.906,07
Satış: 4.112,64
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.572,00
Satış: 70.357,00