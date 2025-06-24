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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2025: Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi. Trump'ın ateşkes duyurusu sonrası risk iştahı artarken, altın fiyatları yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın, saat 10.25 itibarıyla 3.369 dolardan işlem görürken, gram altın 4.232 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 08:10 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:32
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        1

        Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak ihlal edilmemesini istedi. Altın fiyatları, Trump’ın açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, şu sıralar 4.232 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.231,4830

        Satış: 4.232,0310

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.367,52

        Satış: 3.369,44

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.770,5000

        Satış: 6.919,3900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.081,4900

        Satış: 27.592,8400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.705,00

        Satış: 27.875,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.501,18

        Satış: 13.841,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.087,01

        Satış: 27.597,96

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.671,42

        Satış: 29.394,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.327,12

        Satış: 3.281,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.877,10

        Satış: 4.080,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.050,00

        Satış: 69.795,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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