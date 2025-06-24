Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi. Trump'ın ateşkes duyurusu sonrası risk iştahı artarken, altın fiyatları yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın, saat 10.25 itibarıyla 3.369 dolardan işlem görürken, gram altın 4.232 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak ihlal edilmemesini istedi. Altın fiyatları, Trump’ın açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, şu sıralar 4.232 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.231,4830
Satış: 4.232,0310
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.367,52
Satış: 3.369,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.770,5000
Satış: 6.919,3900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.081,4900
Satış: 27.592,8400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.705,00
Satış: 27.875,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.501,18
Satış: 13.841,31
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.087,01
Satış: 27.597,96
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.671,42
Satış: 29.394,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.327,12
Satış: 3.281,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.877,10
Satış: 4.080,33
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.050,00
Satış: 69.795,00