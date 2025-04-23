Altında Trump düşüşü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları 24 Nisan Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret ve Fed Başkanı Powell ile ilgili açıklamaları, piyasalardaki gerilimi düşürdü. Altın, küresel ticaret ve Fed'in bağımsızlığı ile ilgili endişelerin hafiflemesiyle zirve seviyelerden geriledi. Güne düşüşle başlayan ons altın, yüzde 1,38 değer kaybıyla 3 bin 330 dolara indi. Altının ons fiyatı, dün 3 bin 517 dolar ile rekor kırmıştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve faiz politikasındaki anlaşmazlık, piyasada güvensizlik havası oluşturdu. Son günlerde hızlı bir şekilde yükselen altın fiyatları, dün tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu sabah saatlerinde piyasada kar satışları ve siyasi gerginliğin kısmen hafiflemesi ile birlikte altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 24 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4160 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4169 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4033 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.033,9290
Satış: 4.034,4090
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.322,6800
Satış: 3.323,5600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.457,3200
Satış: 6.602,4200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.830,3800
Satış: 26.317,8200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.726,00
Satış: 26.975,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.843,54
Satış: 13.167,21
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.767,61
Satış: 26.253,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.598,22
Satış: 28.295,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.242,52
Satış: 3.189,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.739,59
Satış: 3.945,48
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.403,00
Satış: 67.489,00