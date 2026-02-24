Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın, geçen haftayı jeopolitik riskler ve makroekonomik veri akışının etkisiyle pozitif bir seyirle tamamladı. Sarı metal, haftanın sonuna doğru ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ile tarifelere ilişkin belirsizliğin yeniden artmasıyla yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte ons altın fiyatı yüzde 1,4 arttı. Haftanın ilk işlem gününde ise altının ons fiyatı 5.142 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 200 lirayı geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 24 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.277,4370
Satış: 7.278,2970
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.140,89
Satış: 5.142,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.644,9000
Satış: 11.900,9400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.579,5800
Satış: 47.458,1900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.178,00
Satış: 48.660,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.222,43
Satış: 23.807,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.587,80
Satış: 47.466,93
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.972,62
Satış: 50.260,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.060,90
Satış: 5.345,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.743,21
Satış: 7.061,96
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.080,00
Satış: 121.561,00