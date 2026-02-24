Altın, geçen haftayı jeopolitik riskler ve makroekonomik veri akışının etkisiyle pozitif bir seyirle tamamladı. Sarı metal, haftanın sonuna doğru ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ile tarifelere ilişkin belirsizliğin yeniden artmasıyla yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte ons altın fiyatı yüzde 1,4 arttı. Haftanın ilk işlem gününde ise altının ons fiyatı 5.142 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 200 lirayı geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 24 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…