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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2025: Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı ateşkes iyimserliğiyle yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. An itibarıyla ons altın, 3.369 dolardan işlem görürken, gram altın 4.212 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 08:10 Güncelleme: 25.06.2025 - 00:17
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        1

        Güncel altın fiyatları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan savaş gerilimi piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Altının ons fiyatı, İsrail ve İran arasındaki 12 günlük gerilim süreci sonrasında bugün 3 bin 369,18 dolarla 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Altının gram fiyatı ise şu sıralar 4.212 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 25 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.212,4950

        Satış: 4.212,9660

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.367,52

        Satış: 3.369,44

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.740,4900

        Satış: 6.888,5800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.961,6300

        Satış: 27.470,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.561,00

        Satış: 27.728,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.440,68

        Satış: 13.779,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.968,81

        Satış: 27.477,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.012,49

        Satış: 28.719,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.314,55

        Satış: 3.266,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.856,64

        Satış: 4.058,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.696,00

        Satış: 69.431,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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