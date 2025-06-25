Altın fiyatları 25 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yatay seyrediyor. İsrail ve İran arasında ateşkesin sağlanmasıyla birlikte altın savaş psikolojisinden çıktı. Sarı metal, bundan sonraki süreçte yine Fed’in politika kararlarına odaklanacak. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 25 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…