Güncel altın fiyatları alış satış tablosu gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları kontrol ediliyor. Altın, ABD büyüme ve işsizlik verileri sonrası düşüş seyrine girdi. Altının ons fiyatı 3294 dolar seviyesindeyken, gram altın 4203 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.