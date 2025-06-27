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        Haberler Kısayol Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 27 Haziran Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, dün ABD dolarının euro ve sterlin karşısında değer kaybetmesi ile bir miktar yükseliş yaşamıştı. Ancak dün akşam yayınlanan ABD büyüme ve işsizlik verileri ile sarı metal düşüş seyrine girdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL? İşte 27 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:42
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        1

        Güncel altın fiyatları alış satış tablosu gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları kontrol ediliyor. Altın, ABD büyüme ve işsizlik verileri sonrası düşüş seyrine girdi. Altının ons fiyatı 3294 dolar seviyesindeyken, gram altın 4203 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.202,8230

        Satış: 4.203,3230

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.293,96

        Satış: 3.294,82

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.724,5200

        Satış: 6.872,4300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.898,0700

        Satış: 27.405,6700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.366,00

        Satış: 27.541,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.413,00

        Satış: 13.750,71

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.905,41

        Satış: 27.413,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.802,19

        Satış: 28.496,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.298,79

        Satış: 3.249,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.831,03

        Satış: 4.032,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.236,00

        Satış: 68.990,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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