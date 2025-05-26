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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ile gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 27 Mayıs verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmasının ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 334 liradan işlem görürken, gram altın ise 4 bin 178 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 07:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:10
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        1

        Canlı altın fiyatları 27 Mayıs 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını ertelediğini duyurmasının ardından altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da hafif bir gerileme yaşandı. Gram altın dün saat 17.15 itibarıyla 4.178,7880 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış:4.178,7880

        Satış: 4.178,7630

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.333,46

        Satış: 3.334,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.686,5800

        Satış: 6.833,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.713,2400

        Satış: 27.215,9900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.140,00

        Satış: 27.311,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.315,27

        Satış: 13.650,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.714,42

        Satış: 27.218,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.591,69

        Satış: 28.288,33

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.278,19

        Satış: 3.224,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.797,56

        Satış: 3.997,58

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.641,00

        Satış: 68.383,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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