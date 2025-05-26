Canlı altın fiyatları 27 Mayıs 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını ertelediğini duyurmasının ardından altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da hafif bir gerileme yaşandı. Gram altın dün saat 17.15 itibarıyla 4.178,7880 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...