Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 27 Mayıs verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmasının ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 334 liradan işlem görürken, gram altın ise 4 bin 178 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 27 Mayıs 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını ertelediğini duyurmasının ardından altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da hafif bir gerileme yaşandı. Gram altın dün saat 17.15 itibarıyla 4.178,7880 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:4.178,7880
Satış: 4.178,7630
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.333,46
Satış: 3.334,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.686,5800
Satış: 6.833,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.713,2400
Satış: 27.215,9900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.140,00
Satış: 27.311,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.315,27
Satış: 13.650,75
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.714,42
Satış: 27.218,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.591,69
Satış: 28.288,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.278,19
Satış: 3.224,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.797,56
Satış: 3.997,58
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.641,00
Satış: 68.383,00