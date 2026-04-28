Altın düşüşte! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın alış-satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 28 Nisan itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. ABD ile İran arasında enerji piyasalarını etkileyen gerilimin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik gelişmeler, küresel piyasalarda dalgalı bir görünüm oluştururken altın fiyatları yatay seyir izliyor. Bu gelişmeler ışığında "gram altın ne kadar", "çeyrek altın kaç TL" soruları da yeniden gündeme geldi. İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, 28 Nisan güncel altın fiyatları yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD-İran hattında enerji arzına yönelik risklerin azalabileceğine dair beklentiler, altın piyasasında dengeli bir seyri beraberinde getirdi. Peki bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte merak edilen güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ - SATIŞ)
6.759,0690
6.759,9080
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.672,54
4.673,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.814,8100
11.052,7800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.260,2600
44.076,4900
TAM ALTIN FİYATI
43.671,00
44.203,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.558,70
22.102,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.252,57
44.069,22
ATA ALTIN FİYATI
44.594,77
45.726,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.666,67
4.891,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.102,58
6.398,02
GREMSE ALTIN FİYATI
108.675,00
110.845,00