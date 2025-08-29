ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını açıklaması piyasaları tedirgin etti. Trump'ın bu adımı ile ilgili uzmanlar Fed'in faiz indirmeye zorlandığını belirtti. Fed'in bağımsızlığı konusunda endişelerin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan altına yöneldi. Haftanın son işlem gününde gram altın tarihte ilk kez 4 bin 500 lirayı aşarak rekor tazeledi. Ons altın ise kritik eşik olarak değerlendirilen 3 bin 400 seviyesini aşarak 3.411 dolardan işlem görüyor. İşte 29 Ağustos 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları canlı takip ekranı…