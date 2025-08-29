Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2025: Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış rakamlarını inceliyor. Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını açıklaması piyasaları tedirgin etti. Trump'ın bu adımı, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri körükledi. Yaşanan bu durum en çok da altın fiyatlarına yaradı. Gram altın fiyatı tarihte ilk kez 4 bin 500 lirayı aşarak rekor tazelerken, spot altının ons fiyatı ise 3 bin 410 doları aşarak bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. İşte, 29 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 29.08.2025 - 08:08 Güncelleme: 29.08.2025 - 08:10
        1

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını açıklaması piyasaları tedirgin etti. Trump'ın bu adımı ile ilgili uzmanlar Fed'in faiz indirmeye zorlandığını belirtti. Fed'in bağımsızlığı konusunda endişelerin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan altına yöneldi. Haftanın son işlem gününde gram altın tarihte ilk kez 4 bin 500 lirayı aşarak rekor tazeledi. Ons altın ise kritik eşik olarak değerlendirilen 3 bin 400 seviyesini aşarak 3.411 dolardan işlem görüyor. İşte 29 Ağustos 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.509,3110

        Satış: 4.509,8000

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.410,85

        Satış: 3.411,58

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.214,9000

        Satış: 7.373,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.859,5900

        Satış: 29.403,9000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 29.239,00

        Satış: 29.446,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.382,41

        Satış: 14.744,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.854,98

        Satış: 29.399,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.662,69

        Satış: 30.403,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.459,01

        Satış: 3.438,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.091,40

        Satış: 4.309,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 72.827,00

        Satış: 73.502,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
