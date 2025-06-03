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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 HAZİRAN 2025: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 3 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Sarı metal yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Ancak bugün itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Serbest piyasada gram altın 4.221 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte, 3 Haziran 2025 Güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış değerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 08:11 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:32
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        1

        Canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yakından takip ediliyor. Altın bayram haftasına pozitif başlamıştı. Dün uzun zamandır görülmeyen oranlarda yükselişler kaydedilmiş ve gram altın rekor seviyelere yaklaşmıştı. Ancak bugün kar satışlarıyla karşılaştı ve hafif güçlenen doların etkisiyle düşüş gösterdi. Serbest piyasada gram altın, 4.221 TL, çeyrek altın ise 6.902 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 3 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.221,40

        Satış: 4.221,88

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.365,12

        Satış: 3.365,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.754,24

        Satış: 6.902,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.019,05

        Satış: 27.528,61

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.283,00

        Satış: 27.465,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.466,26

        Satış: 13.805,53

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.019,05

        Satış: 27.528,61

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.761,65

        Satış: 28.462,49

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.290,57

        Satış: 3.240,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.817,68

        Satış: 4.020,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.997,00

        Satış: 68.767,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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