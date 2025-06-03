Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 3 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Sarı metal yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Ancak bugün itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Serbest piyasada gram altın 4.221 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte, 3 Haziran 2025 Güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış değerleri...
Canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yakından takip ediliyor. Altın bayram haftasına pozitif başlamıştı. Dün uzun zamandır görülmeyen oranlarda yükselişler kaydedilmiş ve gram altın rekor seviyelere yaklaşmıştı. Ancak bugün kar satışlarıyla karşılaştı ve hafif güçlenen doların etkisiyle düşüş gösterdi. Serbest piyasada gram altın, 4.221 TL, çeyrek altın ise 6.902 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 3 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.221,40
Satış: 4.221,88
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.365,12
Satış: 3.365,79
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.754,24
Satış: 6.902,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.019,05
Satış: 27.528,61
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.283,00
Satış: 27.465,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.466,26
Satış: 13.805,53
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.019,05
Satış: 27.528,61
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.761,65
Satış: 28.462,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.290,57
Satış: 3.240,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.817,68
Satış: 4.020,08
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.997,00
Satış: 68.767,00