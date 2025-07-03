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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 TEMMUZ 2025: Altın geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları geriledi! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD'den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde üç günlük yükselişin ardından geriledi. Güncel verilere göre, ons altın 3358 dolar, gram altın ise 4289 TL seviyesinde. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 07:35 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:34
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        1

        Altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Altın, Perşembe günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gevşeme politikasının yönünü şekillendirebilecek kritik istihdam verileri öncesinde üç günlük kazançlarının ardından hafif geriledi. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler ise "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 3 Temmuz 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.289,4220

        Satış: 4.289,9090

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.356,79

        Satış: 3.358,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.863,0800

        Satış: 7.014,0000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.452,3000

        Satış: 27.970,2100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.711,00

        Satış: 27.859,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.678,76

        Satış: 14.023,44

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.443,29

        Satış: 27.961,10

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.136,51

        Satış: 28.846,62

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.327,44

        Satış: 3.279,61

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.876,95

        Satış: 4.076,77

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.065,00

        Satış: 69.754,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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