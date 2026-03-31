Altın fiyatları yükselişe geçti! 31 Mart tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 31 Mart 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan piyasada gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyir izleyen ons altın, son iki gündeki toparlanmasını sürdürerek dikkat çekerken, Kapalı Çarşı verileri de iç piyasadaki yönü belirliyor. Peki bugün gram altın kaç TL, alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatlarında son durum…
31 Mart 2026 Salı altın fiyatları, haftanın ikinci gününde piyasaların odağında yer almayı sürdürüyor. Ons altında yaşanan güçlü yükselişin etkisiyle iç piyasada da gram altın ve diğer altın türlerinde hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle yatırımcılar, “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt ararken, Kapalı Çarşı’daki anlık değişimler yakından izleniyor. Küresel gelişmelerin yön verdiği altın piyasasında son fiyatlar ve detaylar haberimizde…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.517,61
Satış: 6.518,88
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.512,86
Satış: 4.514,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.433,94
Satış: 10.663,85
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.739,80
Satış: 42.528,76
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.177,00
Satış: 44.839,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.798,70
Satış: 21.323,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.724,86
Satış: 42.512,90
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.519,17
Satış: 44.644,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.625,15
Satış: 4.849,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.035,11
Satış: 6.336,65
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.459,00
Satış: 111.166,00