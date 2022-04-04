SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Altının ons değerinin 2 bin dolar seviyelerinden bin 900 dolar seviyelerine kadar çekilmesinin ardından altın fiyatlarında gerileme görülmüştü. Mart ayının son haftasını düşüşle kapatan altın fiyatları Nisan ayının ilk haftasında da düşüşünü sürdürdü. İşte, Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları 4 Nisan alış - satış tablosu…

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