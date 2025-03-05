Altın rekora yakın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 5 Mart 2025 Çarşamba haftanın üçüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin güvenli liman talebini artırmasıyla önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede sabit kaldı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 411 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
Altın fiyatları canlı ve anlık verileri haftanın üçüncü işlem günü için takip ediliyor. Altın önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede yatay seyrediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın yeniden ivme kazanma gayreti içinde. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 909 liradan, gram altın 3 bin 411 liradan işlem görüyor. İşte 5 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3418 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3402 lira, en yüksek de 3421 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3411 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.410,8080
Satış: 3.411,2300
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.909,1200
Satış: 2.909,8400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.458,0400
Satış: 5.578,6800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.832,1500
Satış: 22.246,4700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.461,00
Satış: 22.618,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.878,95
Satış: 11.154,11
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.826,10
Satış: 22.240,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.915,31
Satış: 23.489,66
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.875,14
Satış: 2.755,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.142,60
Satış: 3.311,17
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.808,00
Satış: 56.432,00