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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MART: Altında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Mart 2025 Perşembe haftanın dördüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin güvenli liman talebini artırmasıyla önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede sabit kaldı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 394 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:08
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        1

        Altın fiyatları canlı ve anlık verileri haftanın dördüncü işlem günü için takip ediliyor. Altın önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede yatay seyrediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın yeniden ivme kazanma gayreti içinde. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 913 liradan, gram altın 3 bin 394 liradan işlem görüyor. İşte 6 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3418 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3402 lira, en yüksek de 3421 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3494 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.394,6030

        Satış: 3.395,1540

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.913,5200

        Satış: 2.914,1100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.431,6500

        Satış: 5.551,6000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.726,0300

        Satış: 22.135,6900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.410,00

        Satış: 22.541,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.823,30

        Satış: 11.096,99

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.714,45

        Satış: 22.126,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.857,32

        Satış: 23.430,24

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.869,31

        Satış: 2.745,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.133,12

        Satış: 3.297,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.681,00

        Satış: 56.239,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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