Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü iş gününde de yakından takip ediliyor. Altın ticaret savaşlarının etkisi ile ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 852 liradan, gram altın 3 bin 298 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Şubat 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…