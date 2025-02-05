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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT 2025: Altın rekor seviyede! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın rekor seviyede! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 5 Şubat 2025 Çarşama günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD-Çin ticaret savaşının güvenli liman talebini körüklemesiyle neredeyse yüzde 1 yükseldikten sonra rekor seviyeye geldi. Külçe, Çarşamba günü ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün önce Çin ithalatına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi koymasının ardından geldi ve bu da Pekin'den hızlı bir misilleme gelmesine neden oldu. İşte, 5 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 07:24
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü iş gününde de yakından takip ediliyor. Altın ticaret savaşlarının etkisi ile ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 852 liradan, gram altın 3 bin 298 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Şubat 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3282 lira, en yüksek de 3302 lirayı gördü. Şu sıralar 3298 liradan alıcı buluyor ve tarihi yüksek seviyesinde.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.297,4960

        Satış: 3.298,0160

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.852,11

        Satış: 2.852,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.275,9900

        Satış: 5.392,3700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.105,1600

        Satış: 21.502,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.417,00

        Satış: 21.589,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.520,37

        Satış: 10.785,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.106,71

        Satış: 21.505,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.634,73

        Satış: 22.183,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.785,17

        Satış: 2.652,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.996,38

        Satış: 3.161,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 53.213,00

        Satış: 53.864,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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