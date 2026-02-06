Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Kâr realizasyonu, jeopolitik gerilimlerin azalması ve doların güçlenmesi metal piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları Cuma günü Asya seansının erken saatlerinde düşüş gösterdi. Ons altın 4.749 dolar, 22 ayar gram altın 6 bin 700 TL seviyesine kadar geriledi. Kapalıçarşı'da ise 24 ayar gram altın 7 bin 380 TL bandında seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 6 Şubat 2026 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, güçlenen dolar endeksi ve jeopolitik gerilimlerin azalması sebebiyle geriledi. Düşüşteki en büyük etken ise kâr satışları oldu. Haftanın son işlem gününde ons altın 4.749 dolar seviyesine gerilerken, 22 ayar gram altın 6 bin 700 TL bandında seyrediyor. Kapalıçarşı’da ise 24 ayar gram altın 7 bin 380 TL civarında işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.765,0430
Satış: 6.767,4130
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.745,77
Satış: 4.749,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.824,0700
Satış: 11.064,7200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.296,2800
Satış: 44.123,5300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.017,00
Satış: 48.153,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.555,82
Satış: 22.100,76
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.245,17
Satış: 44.065,16
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.032,97
Satış: 49.356,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.990,28
Satış: 5.276,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.579,71
Satış: 6.960,50
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 117.169,00
Satış: 119.821,00