        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2026: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yaşanan değişimler haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Kâr realizasyonu, jeopolitik gerilimlerin azalması ve doların güçlenmesi metal piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları Cuma günü Asya seansının erken saatlerinde düşüş gösterdi. Ons altın 4.749 dolar, 22 ayar gram altın 6 bin 700 TL seviyesine kadar geriledi. Kapalıçarşı'da ise 24 ayar gram altın 7 bin 380 TL bandında seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 06.02.2026 - 07:58 Güncelleme: 06.02.2026 - 07:58
        1

        Canlı altın fiyatları 6 Şubat 2026 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, güçlenen dolar endeksi ve jeopolitik gerilimlerin azalması sebebiyle geriledi. Düşüşteki en büyük etken ise kâr satışları oldu. Haftanın son işlem gününde ons altın 4.749 dolar seviyesine gerilerken, 22 ayar gram altın 6 bin 700 TL bandında seyrediyor. Kapalıçarşı’da ise 24 ayar gram altın 7 bin 380 TL civarında işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.765,0430

        Satış: 6.767,4130

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.745,77

        Satış: 4.749,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.824,0700

        Satış: 11.064,7200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.296,2800

        Satış: 44.123,5300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.017,00

        Satış: 48.153,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.555,82

        Satış: 22.100,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.245,17

        Satış: 44.065,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.032,97

        Satış: 49.356,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.990,28

        Satış: 5.276,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.579,71

        Satış: 6.960,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 117.169,00

        Satış: 119.821,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
