Canlı altın fiyatları 6 Şubat 2026 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, güçlenen dolar endeksi ve jeopolitik gerilimlerin azalması sebebiyle geriledi. Düşüşteki en büyük etken ise kâr satışları oldu. Haftanın son işlem gününde ons altın 4.749 dolar seviyesine gerilerken, 22 ayar gram altın 6 bin 700 TL bandında seyrediyor. Kapalıçarşı’da ise 24 ayar gram altın 7 bin 380 TL civarında işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…