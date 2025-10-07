Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 7 Ekim 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Gram altın ise haftanın ilk işlem gününde erken saatlerde 5 bin 280 TL ile rekor kırdı. An itibarıyla ise ons altın 3 bin 921 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 290 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. Sarı metal, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırdı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 3 bin 921 dolar ile zirve tazelerken, gram altın 5 bin 290 TL ile rekor kırdı. Anlık verilere göre ise altının gram fiyatı 5 bin 276 TL seviyesinde. İşte 7 Ekim 2025 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.290,9370
Satış: 5.291,4590
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.920,33
Satış: 3.921,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.465,91
Satış: 8.652,08
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.885,5900
Satış: 34.524,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 35.443,00
Satış: 35.661,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.878,90
Satış: 17.304,17
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.863,62
Satış: 34.502,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.008,52
Satış: 36.904,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.993,16
Satış: 4.055,42
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.960,08
Satış: 5.177,09
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 88.269,00
Satış: 88.935,00