        CANLI ALTIN FİYATLARI 7 EKİM 2025: Altında çifte rekor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç tl?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Ekim 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Gram altın ise haftanın ilk işlem gününde erken saatlerde 5 bin 280 TL ile rekor kırdı. An itibarıyla ise ons altın 3 bin 921 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 290 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 00:23 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:23
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. Sarı metal, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırdı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 3 bin 921 dolar ile zirve tazelerken, gram altın 5 bin 290 TL ile rekor kırdı. Anlık verilere göre ise altının gram fiyatı 5 bin 276 TL seviyesinde. İşte 7 Ekim 2025 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.290,9370

        Satış: 5.291,4590

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.920,33

        Satış: 3.921,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.465,91

        Satış: 8.652,08

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.885,5900

        Satış: 34.524,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 35.443,00

        Satış: 35.661,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.878,90

        Satış: 17.304,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.863,62

        Satış: 34.502,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.008,52

        Satış: 36.904,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.993,16

        Satış: 4.055,42

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.960,08

        Satış: 5.177,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 88.269,00

        Satış: 88.935,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
