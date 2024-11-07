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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 8 Kasım 2024: Altında düşüş sürüyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar, kaç TL oldu?

        Altında düşüş devam ediyor! 8 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD'de seçim süreci tamamlandı ve Donald Trump 47. Başkan olarak seçildi. Bu gelişmenin yanı sıra, bugün açıklanacak Fed faiz kararı da piyasanın odak noktasında. Analistlerin öngördüğü gibi bir faiz indirimi daha gelirse piyasaya olan etkisinin ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 8 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:17 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:50
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        Trump'ın ABD'de başkanlık seçimlerini kazanması, dolar ve hisse senetlerini desteklerken, pay piyasaları günü yükselişle tamamladı.

        Analistler, seçim sonuçlarının küresel piyasaları etkilediğini belirterek, yatırımcıların yeni yönetim altında köklü politika ve ekonomik değişimlere hazırlandığını kaydetti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 8 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN ZİRVEDEN DÜŞTÜ!

        6 Kasım Çarşamba günü 2 bin 969 lira olan gram altın 7 Kasım Perşembe günü 2 bin 934 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 842 lira iken, 4 bin 695 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.934,0800

        Satış: 2.934,4980

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.658,5900

        Satış: 2.659,5400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.695,6500

        Satış: 4.799,0000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.781,2200

        Satış: 19.135,9600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.697,00

        Satış: 19.825,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.362,56

        Satış: 9.598,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.781,36

        Satış: 19.136,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.055,35

        Satış: 20.559,18

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.637,00

        Satış: 2.476,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.755,76

        Satış: 2.904,02

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