Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 23 MAYIS 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. ABD hükümetinin artan borç yüküne yönelik endişeler ve 20 yıllık Hazine tahvillerine olan zayıf talep nedeniyle yatırımcılar, güvenli liman arayışına yöneldi. Böylece altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 336 dolara yükselerek 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram ise 4 bin 126 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 07:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 23 Mayıs 2025 Cuma verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi sonucu bugün iki haftanın en yüksek sevisini gördü. Düşüş trendinden kurtularak yönünü yukarı çevren gram altın, ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle birlikte yeni güne yükselişle başladı. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 126 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.126,0460

        Satış: 4.126,5340

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.313,52

        Satış: 3.314,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.600,0000

        Satış: 6.745,1500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.400,0100

        Satış: 26.898,1100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.062,00

        Satış: 27.227,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.184,27

        Satış: 13.516,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.451,19

        Satış: 26.949,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.565,94

        Satış: 28.261,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.271,16

        Satış: 3.216,14

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.785,55

        Satış: 3.984,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.447,00

        Satış: 68.173,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama
        SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        Trafikte korku dolu anlar
        Trafikte korku dolu anlar
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!