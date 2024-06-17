ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 457 liradan yaparken; 17 Haziran Pazartesi günü itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 018 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 005 TL'den alıcı buluyor.

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