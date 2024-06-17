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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları bugün son dakika: 17 Haziran 2024 anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş! 17 Haziran Pazartesi canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika hareketlerden etkileniyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. 17 Haziran Pazartesi gününde gram altın yüzde 0,31 düşüşle 2 bin 450 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takipçileri için güncel altın fiyatlarında son durumu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 17 Haziran 2024 Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 07:44 Güncelleme: 17.06.2024 - 07:44
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        1

        Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatının düşmesiyle beraber gram altın ve çeyrek altın da değer kaybetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 457 liradan yaparken; 17 Haziran Pazartesi günü itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 018 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 005 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.449,60

        Satış: 2.450,02

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.321,93

        Satış: 2.322,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.919,35

        Satış: 4.005,78

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.677,41

        Satış: 15.974,10

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.814,21

        Satış: 8.011,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.677,41

        Satış: 15.974,10

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.052,53

        Satış: 16.462,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.294,51

        Satış: 1.726,02

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.199,07

        Satış: 2.347,64

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