Altın fiyatlarında düşüş! 17 Haziran Pazartesi canlı altın fiyatları
Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika hareketlerden etkileniyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. 17 Haziran Pazartesi gününde gram altın yüzde 0,31 düşüşle 2 bin 450 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takipçileri için güncel altın fiyatlarında son durumu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 17 Haziran 2024 Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatının düşmesiyle beraber gram altın ve çeyrek altın da değer kaybetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 457 liradan yaparken; 17 Haziran Pazartesi günü itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 018 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 005 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.449,60
Satış: 2.450,02
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.321,93
Satış: 2.322,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.919,35
Satış: 4.005,78
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.677,41
Satış: 15.974,10
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.814,21
Satış: 8.011,55
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.677,41
Satış: 15.974,10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.052,53
Satış: 16.462,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.294,51
Satış: 1.726,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.199,07
Satış: 2.347,64