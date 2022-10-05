Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizliklerinin yanı sıra merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.730 ve 1.750 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba altın fiyatları son durum...