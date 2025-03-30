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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika: Altın yükselişte! 31 Mart bugün 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları yükselişte! 31 Mart 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi güncel olark takip ediliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik gümrük vergisi kararları ve ekonomik risklerin artması, yatırımcıların altına olan talebini artırmıştı. En son gram altın 3.767,89 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Cumhuriyet altın fiyatı 24.640 TL'den satıştaydı. Peki 31 Mart 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü? İşte altın fiyatlarındaki son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 31.03.2025 - 00:13
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        1

        Altın fiyatları son gelişmeleri takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları üzerinden gram, çeyrek, tam, ata, 22 ayar bilezik, 14 ayar bilezik fiyatlarındaki son durum öğreniliyor. Altın geçtiğimiz haftaya yükselişle başlamıştı. Peki Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        30 Mart Pazar günü piyasalar kapalı olurken en son gram altın 3767 liradan işlem görmüştü. Çeyrek fiyatı ise 6.027,39 TL'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.767,12

        Satış: 3.768,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.084,19

        Satış: 3.086,05

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.017,39

        Satış: 6.160,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.017,11

        Satış: 12.321,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.640,00

        Satış: 24.997,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.107,70

        Satış: 24.109,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.109,97

        Satış: 24.567,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.447,90

        Satış: 3.658,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.062,14

        Satış: 2.992,03

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25,042,30

        Satış: 25.676,01

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 61.221,00

        Satış: 61.368,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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