ALTIN FİYATLARI 30 Aralık Cuma yani senin son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın bin 100 lira sınırına yaklaşırken çeyrek altın bin 800 lira sınırında güne başladı. Peki, çeyrek ve rgam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...