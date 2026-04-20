Canlı altın fiyatları son durum: 20 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Canlı altın fiyat kuru araştırılıyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına yönelik endişelerin yeniden yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında yön arayışı dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda enflasyon risklerinin yeniden gündeme gelmesi ve barış görüşmelerine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde dalgalanmaya neden oldu. Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan altın piyasasında gözler 20 Nisan 2026 güncel alış-satış rakamlarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum merak ediliyor. Peki, 20 Nisan 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...
Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları yeni haftaya kritik gelişmelerin gölgesinde başladı. Orta Doğu’daki tansiyonun enerji piyasaları üzerindeki etkisi ve küresel enflasyon baskısının yeniden güç kazanabileceği beklentisi, piyasada sert hareketleri beraberinde getirdi. Savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında geri çekilme görülürken, yatırımcılar “Bugün altın ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. 20 Nisan 2026 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.917,14
6.917,94
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.795,55
4.796,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.072,7500
11.316,2400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.291,3200
45.127,1400
TAM ALTIN FİYATI
44.911,00
45.392,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.065,69
22.621,66
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.269,72
45.104,96
ATA ALTIN FİYATI
45.586,77
46.743,22
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.776,11
5.002,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.285,58
6.563,05
GREMSE ALTIN FİYATI
111.948,00
114.402,00