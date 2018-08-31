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Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu. Beşiktaş, I Grubu'nda Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö ve Norveç'in Sarpsborg takımlarıyla eşleşti. Fenerbahçe ise Belçika'nın Anderlecht, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla birlikte D Grubu'nda yer aldı. Akhisarspor'un rakipleri ise J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege oldu!

31 Ağustos 2018 Cuma, 13:55:45 | Güncelleme:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö ve Norveç'in Sarpsborg takımlarıyla eşleşti. Fenerbahçe ise Belçika'nın Anderlecht, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla birlikte D Grubu'nda yer aldı. Akhisarspor'un rakipleri ise J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege oldu.

 

İŞTE EŞLEŞMELER

A GRUBU
Bayer Leverkusen
Ludogorets
Zürich
AEK Larnaca

B GRUBU
Salzburg
Celtic
RB Leipzig
Rosenborg

C GRUBU
Zenit
Kopenhag
Bordeaux
Slavia Prag

D GRUBU
Anderlecht
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb
Spartak Trnava

E GRUBU
Arsenal
Sporting Lizbon
Karabağ
Vorskla Poltava

F GRUBU
Olympiakos
Milan
Real Betis
Dudelange

G GRUBU
Villarreal
Rapid Wien
Spartak Moskova
Glasgow Rangers

H GRUBU
Lazio
Marsilya
Eintracht Frankfurt
Apollon Limasol

I GRUBU
Beşiktaş
Genk
Malmö
Sarpsborg

J GRUBU
Sevilla
Krasnodar
Standard Liege
Akhisarspor

K GRUBU
Dinamo Kiev
Astana
Rennes
Jablonec

L GRUBU
Chelsea
PAOK
BATE Borisov
Videoton

 

TORBALAR

1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. TORBA: Sporting Lizbon, Ludogorets Razgrad, Kopenhag, Olympique Marseille, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. TORBA: Real Betis, Karabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moscow, Standard Liege, Zürich,  Rennes, Bordeaux

4. TORBA: Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisarspor, Jablonec, Videoton, Spartak Trnava, Apollon Limasol, AEK Larnaca, Glasgow Rangers, Dudelange, Sarpsborg

 

MAÇLAR NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek. Son olarak Atletico Madrid'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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