Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile kozlarını paylaşıyor. İç sahada avantaj arayan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi güçlü bir skor elde ederek tur kapısını aralamak istiyor. Bu eşleşmenin kazananı, bir sonraki turda Danimarka temsilcisi Midtjylland ya da İspanyol ekibi Real Betis ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalı başta olmak üzere tüm detayları merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Nottingham Forest karşılaşmasına dair bilgiler...