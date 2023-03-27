Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon arsa satışa sunuldu. TOKİ arsa kura takvimine göre bugün Antalya Merkez'de 10 bin arsanın kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte, TOKİ Antalya 10 bin müstakil arsa için düzenlenen çekilişin isim listesi sonuçları ve canlı yayın izleme ekranı...