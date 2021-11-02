MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan MHP lideri, "Cumhuriyet üçüncü evresine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geçerek, büyük bir atılım içerisinde girmiştir. Cumhur ile Cumhuriyet, istiklal ve istikbal hedeflerine tam bir kucaklaşma içine girmiştir" dedi. Bahçeli, "Türkiye huzur, refah ve demokratik istikrar içinde geleceğe yürümektedir" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerini işaret eden Bahçeli, "Artık Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü için geri sayım başlamıştır. 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle onur yılına ulaşılacak. MHP tüm imkanlarını seferber ederek Anadolu'yu karış karış dolaşmanın çabasındadır. Halkımızla özlem gideriyoruz, onlarla dertleşiyoruz, gelecek hedeflerimizi anlatıyoruz, politikalarımızı anlatıyoruz. Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla ayak basmadık yer bırakmayacağız" diye konuştu.

"CHP'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATACAĞIZ"

Bahçeli, "Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP'nin gerçek yüzünü her zeminde anlatacağız. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde HDP ile ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini tek tek milletimizle paylaşacağız. İzah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız" dedi.

MHP lideri Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz çağda söz sahibi olmanın yolu güçlü bir kimliğe sahip olmaktan geçmektedir. Türkiye Cumhuriyetini geleceğe taşımak, Türk-İslam kültürüyle yetiştirmek ihmal edemeyeceğimiz bir gayedir. Türkiye merkezli yeni bir medeniyet tesis etme amacını kendimize siyasi misyon olarak belirledik. Bunu başarmanın yolu Türkiye'nin zilletin dayatmalarından kurtulmasıdır. Milli ve tarihi değerleriyle barışık, ülkenin kaynaklarını seferber edecek milli bir ekonomi politikası ortaya koymuş bir Türkiye dünya siyasetinde söz sahibi olacaktır" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel ısınma ve çevre kirliliğine dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, "Uygarlık merdivenlerinden çıkıldıkça tam tersi, çevreye duyarlılık, insana saygı düzeydedir. Zulüm, baskı, sömürü mücadeleleri doğayı da zehirlemiştir. Dünyada sera gazı emisyonunun yayılmasında başı çeken ülkelerin küresel ısınmadaki rolü üst seviyededir. Zararların kapsamı çok tehlikeli boyutlardadır" dedi.

Bahçeli, "Bizim bir vatanımız bir de dünyamız vardır. Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, sorunlarını dert etmek durumundayız. İnsanlık küresel ısınmanın ağır problemleriyle muhataptır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak hepimizin görevi olmalıdır" diye konuştu.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'da verimli, yararlı temaslar kurmuştur. Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmede iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek için mutabık kalınması bizim için değerlidir. Türkiye dostluğu ile aranan bir ülkedir. Küresel boyutta müdahalelere ve aktörlüğe heveslenen ülkelerin niyetleri yeterli değildir, imkanları da bir gerçektir. Tarih yanlış heveslerle itibar kaybetmiş ülkelerin beyhude hamleleriyle doludur" dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yabancı hayranlarının içi kan ağlasa da yüzleri asılsa da her şey ortadadır. Türkiye'yi küçük görmek isteyenlerin ya kanında bir bozukluk ya karakterinde bodurluk vardır. Roma'da başımız eğik olsaydı CHP mutlu olurdu. Kiralık kalemler, kripto alçaklar kaşık alıp oynamaya başlarlardı. Şu anki yönetimin Türkiye'ye muhabbet beslemediği açıktır. Biz kimsenin övgüsüyle olmadık, bugünlere gelmedik. ABD bilmiyorsa söyleyeyim, Türkiye insan haklarına onlardan daha fazla saygılıdır. Hukukun üstünlüğü bu ülkede hakimdir. S400 konusu ise egemenlik sınırlarımız içindedir. Kimsenin Türkiye'ye ayar verme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır. Sayın Erdoğan ile Biden'ın görüşüp görüşmeyeceğinin çetelesini tutanların, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından ziyade ABD'nin açıklamasına kulak kabartanların hesapları deşifre olmuştur. Türkiye'nin geri adımı, milli tezlerinden ödün vermesi tarihi mücadelede geriye düşmesi demektir. Bu da görülmeyecek bir hayalden ibarettir."