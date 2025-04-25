Son depremler listesi 26 Nisan bugün:! AFAD ve Kandilli verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 25 Nisan Cuma günü sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yaşanan her deprem sonrası Türkiye fay hattı haritası gündeme geliyor. 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası tedirginlik sürüyor. Peş peşe artçılar yaşanırken az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi yakından takip ediliyor. İşte, 26 Nisan 2025 Son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri günlük olarak inceleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede yerini alıyor. Son olarak Marmara Denizi’nde İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişeye sevk etti. Artçı sarsıntılar devam ederken gelişmeler ‘’Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. Öte yandan diri fay hattının bulunduğu illerde son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 26 Nisan 2025 Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…
MARMARA'DA DEPREM!
MARMARA DENIZI https://maps.google.com/maps?q=40.8602,28.4305&ll=40.8602,28.4305&z=8
25.04.2025, 17:21:21 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 15.7 km
#Kandilli
KARADENİZ'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 10.43'te 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 14,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KÜTAHYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM
Kütahya'nın Simav ilçesinde en büyüğü 4.6 olmak üzere 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 8.81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Saat 07.29'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yerin 11.61 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Saat 10.20'de merkez üssü Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 12,17 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İSTANBUL DEPREM İLE SALLANIYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında saat 08:40'ta deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında saat 14:49'da bir deprem daha meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 16.24 kilometre derinliğinde kaydedildi.
25 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-04-25 21:07:1140.847528.398617.02ML3.7Marmara Denizi - [19.88 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 20:46:5340.8413928.405286.4ML2.3Marmara Denizi - [20.30 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 20:46:1839.2072228.9644412.91ML2.5Simav (Kütahya)
2025-04-25 20:33:1540.8558328.431117.01MW4.3Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 20:21:45 40.83806 28.43333 6.96 ML 3.5 Marmara Denizi - [19.46 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 14:49:17 40.85333 28.45861 16.24 ML 3.1 Marmara Denizi - [17.01 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 11:46:58 39.24194 28.97694 10.51 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-25 11:04:57 39.25333 28.98556 6.96 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-04-25 10:53:10 40.8575 28.45583 7.04 ML 2.6 Marmara Denizi - [16.68 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 10:44:26 42.50194 27.89611 7.19 ML 2.9 Karadeniz
2025-04-25 10:43:42 42.56694 27.94972 14.06 MW 3.6 Karadeniz
2025-04-25 10:27:01 39.25778 28.96167 8.04 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-04-25 10:22:35 39.245 28.96778 9.05 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-04-25 10:20:02 39.21639 28.98889 12.17 MW 4.6 Simav (Kütahya)
2025-04-25 09:17:19 42.52222 28.01167 7.0 ML 2.7 Karadeniz
2025-04-25 08:40:00 40.84056 28.47222 7.8 MW 3.6 Marmara Denizi - [17.93 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 08:15:33 36.07222 29.02556 32.25 ML 3.0 Akdeniz - [34.79 km] Kaş (Antalya)
025-04-25 07:49:01 39.23556 28.97639 12.11 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-25 07:29:22 39.24361 28.98194 11.61 MW 3.9 Simav (Kütahya)
2025-04-25 07:23:44 39.22139 28.97306 8.81 MW 4.5 Simav (Kütahya)
2025-04-25 07:00:34 40.81944 28.15278 8.2 ML 2.7 Marmara Denizi - [23.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-25 04:00:15 40.84028 28.26139 6.94 ML 2.5 Marmara Denizi - [25.20 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-25 02:58:35 40.82167 28.32583 6.99 ML 2.7 Marmara Denizi - [25.32 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 02:55:55 40.84917 28.39306 6.25 ML 2.5 Marmara Denizi - [19.90 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 00:57:11 37.13333 28.37222 8.17 ML 2.5 Menteşe (Muğla)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.