UEFA ülke puanı sıralaması 11 Aralık Çarşamba: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
Ülke puanı adına kritik bir haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli maçlara çıkıyor. Bu nedenle UEFA ülke sıralaması futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
UEFA ülke sıralaması son durum... Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu konuk ederken, Galatasaray Malmö deplasmanında, Beşiktaş ise Bodo Glimt karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise sahasında Heindenheim konuk edecek. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...
TEMSİLCİLERİMİZİN BU HAFTAKİ MAÇ PROGRAMI
11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao
12 Aralık 2024 Perşembe
20:45: Malmö - Galatasaray
12 Aralık 2024 Perşembe
23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş
12 Aralık 2024 Perşembe
20.45 Başakşehir - Heidenheim maçı
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 40.100 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 41.850 puanla 9. sırada bulunuyor.
UEFA ÜLKE SIRALAMASI
1-İNGİLTERE 97.928
2-İTALYA 85.481
3-İSPANYA 79.846
4-ALMANYA 77.785
5-FRANSA 64.379
6-HOLLANDA 59.233
7-PORTEKİZ 56.491
8-BELÇİKA 50.200
9- ÇEKYA 41.850
10- TÜRKİYE 40.100
11- AVUSTURYA 33.675
12- NORVEÇ 33.250
13- YUNANİSTAN 32.500
14- İSKOÇYA 32.100
15- İSVİÇRE 31.775