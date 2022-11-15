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Haberler Magazin Cansel Elçin: Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var! - Magazin haberleri
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Cansel Elçin: Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var!

13 Kasım Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında Cansel Elçin'in de olay yerine yakın bir yerde olduğu ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Patlamada yaralananlar arasında etkinlikten öğrencilerimiz de var. Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı

Cansel Elçin: Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var! - Magazin haberleri
"Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var!"
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HABERTURK.COM

Pazar günü 16.20'de Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana gelmişti. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında oyuncu Cansel Elçin'in de olay yerine yakın bir yerde etkinliğe katıldığı ortaya çıkmıştı.

"YANIMIZDA BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

49 yaşındaki oyuncu, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" demişti.

"YARALANANLAR ARASINDA ÖĞRENCİLERİMİZ DE VAR"

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Cansel Elçin, "Patlamada yaralananlar arasında etkinlikten öğrencilerimiz de var. Acil şifalar diliyorum. Bu travmayı birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla tepki göstermişti. İşte o isimler...

YILMAZ ERDOĞAN

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

DEMET AKBAĞ

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.

Demet Akbağ
Demet Akbağ

VOLKAN KONAK

Taksim’de gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısını derinden yaşıyor, ailelerine sabır diliyoruz.

TARKAN

Çok üzüldüm... Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Tarkan
Tarkan

MERT FIRAT

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden insanlarımızı rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Hiçbir terör saldırısının meşru bir gerekçesi olamaz!

TÜRKAN ŞORAY

Terör insanlık suçudur, lanetliyorum!

EZGİ MOLA

Taksim'de yaşanan korkunç patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı, sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Lanet olsun parmağı olanlara!

Ezgi Mola
Ezgi Mola

ÇAĞLA ŞIKEL

Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok Üzgünüm...

HADİSE

Taksim'deki hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun! Taksim... Çok üzgünüm...

Hadise
Hadise

BÜLENT ERSOY

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarımız can kaybının artmaması için...

SİBEL CAN

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Acınızı yürekten paylaşıyorum.

BENGÜ

Yaralılara acil şifalar, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemin başı sağ olsun, bu yaşanan son bulsun. Bize bunu yaşatanlara lanet olsun!

DOĞA RUTKAY

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sarılmayacak yaralara bir yenisi daha eklendi.

DEMET AKALIN

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. İstanbul'a ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

BURAK DENİZ

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılar acil şifa bulsun. Çok üzgünüm çok...

DEMET ÖZDEMİR

İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum, yaralılar için acil şifalar. Hayretler içerisindeyim. Çok üzgünüm...

İBRAHİM BÜYÜKAK

Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı olmaz. Ülkemize geçmiş olsun.

GONCA VUSLATERİ

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

FERHAT GÖÇER

Taksim'deki terör saldırısını lanetliyor, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

HÜLYA AVŞAR

Lanet olsun!

İPEK AÇAR

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi her türlü beladan korusun.

TUĞBA ÖZERK

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İPEK FİLİZ YAZICI

Taksim... Çok üzgünüm çok...

BKM

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

TÜRSAK

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Fotoğraflar: DHA, Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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