Cansel Elçin: Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var! - Magazin haberleri

"Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Pazar günü 16.20'de Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana gelmişti. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında oyuncu Cansel Elçin'in de olay yerine yakın bir yerde etkinliğe katıldığı ortaya çıkmıştı.

"YANIMIZDA BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU" 49 yaşındaki oyuncu, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" demişti.

"YARALANANLAR ARASINDA ÖĞRENCİLERİMİZ DE VAR" Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Cansel Elçin, "Patlamada yaralananlar arasında etkinlikten öğrencilerimiz de var. Acil şifalar diliyorum. Bu travmayı birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla tepki göstermişti. İşte o isimler... YILMAZ ERDOĞAN İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

DEMET AKBAĞ İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Demet Akbağ VOLKAN KONAK Taksim’de gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısını derinden yaşıyor, ailelerine sabır diliyoruz.

TARKAN Çok üzüldüm... Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Tarkan MERT FIRAT İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden insanlarımızı rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Hiçbir terör saldırısının meşru bir gerekçesi olamaz! TÜRKAN ŞORAY Terör insanlık suçudur, lanetliyorum!

EZGİ MOLA Taksim'de yaşanan korkunç patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı, sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Lanet olsun parmağı olanlara! Ezgi Mola ÇAĞLA ŞIKEL Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok Üzgünüm...