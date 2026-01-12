Habertürk
        Haberler Magazin Cansever'den müjdeli haber: Kanseri yendik

        Cansever'den müjdeli haber: Kanseri yendik

        Bir süredir lösemi ile mücadele eden şarkıcı Cansever, kanseri yendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 08:13 Güncelleme: 12.01.2026 - 08:27
        Kanseri yendi
        Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak; "Her şey çok güzel olacak" demişti.

        Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever'den müjdeli haber geldi.

        Cansever, hastalığı yendiğini; "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle duyurdu.

        #Cansever
        #lösemi
        #kanser
