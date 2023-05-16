Cansız bedeni bulunan vekil imam cinayete kurban gitmiş!

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boş arazide cansız bedeni bulunan ilahiyat fakültesi öğrencisi ve vekil imam cinayete kurban gitmiş. Katil zanlısı E.Ö. (17) ile diğer şüpheli yakalandı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve vekil imamlık yapan Bekir Türker (20), 13 Mayıs Cumartesi günü kayıplara karıştı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker'in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide buldu.

OTOPSİDE BAŞINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ Çalışmalarını genişleten ekipler, dün sabah saatlerinde ise Türker'in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi'nde boş bir arazide buldu. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan otopsi neticesinde Türker'in kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine olay aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde şüpheli E.Ö. tespit edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla şüpheli ve bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.Ö. işlemlerinin ardından gözaltına alınan diğer kişiyle adliyeye sevk edildi.