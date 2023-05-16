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Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni bulunan vekil imam cinayete kurban gitmiş!
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Cansız bedeni bulunan vekil imam cinayete kurban gitmiş! 17 yaşındaki zanlı arkadaşı çıktı

Sakarya'da ilahiyat fakültesi öğrencisi ve vekil imam Bekir Türker'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada katıl zanlısı dün akşam saatlerinde yakalandı. Kiralık araç hasarına ilişkin tartışmada öldürüldüğü ortaya çıkan Türker'in katil zanlısı 17 yaşındaki arkadaşı ile diğer şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Cansız bedeni bulunan vekil imam cinayete kurban gitmiş!
İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boş arazide cansız bedeni bulunan ilahiyat fakültesi öğrencisi ve vekil imam cinayete kurban gitmiş. Katil zanlısı E.Ö. (17) ile diğer şüpheli yakalandı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve vekil imamlık yapan Bekir Türker (20), 13 Mayıs Cumartesi günü kayıplara karıştı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker'in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide buldu.

OTOPSİDE BAŞINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarını genişleten ekipler, dün sabah saatlerinde ise Türker'in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi'nde boş bir arazide buldu. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan otopsi neticesinde Türker'in kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine olay aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde şüpheli E.Ö. tespit edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla şüpheli ve bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.Ö. işlemlerinin ardından gözaltına alınan diğer kişiyle adliyeye sevk edildi.

KİRALIK ARAÇ HASARI TARTIŞMASI İDDİASI

Olaya ilişkin polisin incelemelerinin ardından cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre, Türker aracını bir miktar para karşılığında arkadaşı E.Ö.'ye kiraladı. Bekir Türker, E.Ö.'den aracında oluşturduğunu iddia ettiği yaklaşık 200 bin liralık hasarı yaptırmasını istedi. Bunun için buluşan ikili arasında çıkan tartışmada E.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Türker'i kafasından vurarak öldürdü. Türker'in cansız bedenini boş araziye bırakan E.Ö., olay yerinden kaçtı.

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