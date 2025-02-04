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        Haberler Magazin Cansu Dere'nin, tatil rotası Şili oldu - Magazin haberleri

        Cansu Dere'nin, tatil rotası Şili oldu

        Ünlü oyuncu Cansu Dere, tatil için Şili'ye gitti. Dere, tatilinden paylaştığı fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 21:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:20
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        Tatil rotası Şili oldu
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        Havaların soğumasıyla birlikte birçok ünlü isim sıcak bölgelere tatil planı yapmaya başladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Cansu Dere oldu. Dere, tatil için Güney Amerika ülkesi Şili’yi tercih etti.

        Bir süre önce Şili'ye giden oyuncu, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Dere, Şili’nin başkenti Santiago’da müze ziyaretinde bulundu. Şehirde gezdiği yerleri paylaşan oyuncu, tarihi ve sanatsal mekanlara ilgisini gösterdi.

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        Cansu Dere, Şili sokaklarında çekildiği fotoğraflara; "Şili, kalbimi çaldın. Geri geleceğim" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Cansu Dere
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