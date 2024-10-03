"ÇOK ŞÜKÜR BİZ ŞANSLIYIZ"

Rol aldığı dizide 12 saat kuralının olduğunu söyleyen Cansu Tosun; "Geçmişe bakıldığında arada ne gibi farklar yaratıyor?" şeklindeki soruyu ise "Geçmişte anne değilim daha farklı bir hayatım vardı. Med Yapım böyle bir kural uyguluyor. Bence herkes bu kuralı yapmalı. Oyunculuk yapıyorsunuz yüzde 100 orada olmanız gerekiyor. Bir haftada sinema filmi çekiyoruz. Çok şükür biz şanslıyız" sözleriyle cevapladı.