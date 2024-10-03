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        Haberler Objektife Takılanlar Cansu Tosun'dan Marsel açıklaması: Erkan ile paslaşıyoruz - Magazin haberleri

        Cansu Tosun: Erkan ile paslaşıyoruz

        Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan ve Marsel adında bir oğlu bulunan Cansu Tosun, ailesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oğlu için yardımcı tutmadığını söyleyen Tosun; "Bizim anneler bakıyor. Zaten Marsel okula başladı. Erkan ile iyi paslaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 08:22 Güncelleme: 03.10.2024 - 08:22
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Cansu Tosun, Nişantaşı'nda basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Dansla ilgili projeleri olduğunu söyleyen Tosun; "Yakında duyuracağım. Uzun yıllardır hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        "PASLAŞIYORUZ"

        Cansu Tosun, gazetecilerin, "Oğlunuz Marsel için yardımcı tuttunuz mu?" sorusuna; "Bizim anneler bakıyor. Zaten Marsel okula başladı. Erkan ile iyi paslaşıyoruz. Yetişiyoruz her şeye. Çalışmak güzel. Organizasyonu iyi yaparsak sorun olmuyor" yanıtını verdi.

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        "ÇOK ŞÜKÜR BİZ ŞANSLIYIZ"

        Rol aldığı dizide 12 saat kuralının olduğunu söyleyen Cansu Tosun; "Geçmişe bakıldığında arada ne gibi farklar yaratıyor?" şeklindeki soruyu ise "Geçmişte anne değilim daha farklı bir hayatım vardı. Med Yapım böyle bir kural uyguluyor. Bence herkes bu kuralı yapmalı. Oyunculuk yapıyorsunuz yüzde 100 orada olmanız gerekiyor. Bir haftada sinema filmi çekiyoruz. Çok şükür biz şanslıyız" sözleriyle cevapladı.

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        "KADIN OYUNCU OLARAK DİRETMEK GEREKİYOR"

        Erkek oyuncuların kadınlardan daha yüksek ücret almasıyla ilgili de konuşan Cansu Tosun; "Kadın oyuncu olarak istediğiniz şeyi diretmek gerekiyor. Ancak biz değiştiririz bunu" ifadelerini kullandı.

        #Cansu Tosun
        #Marsel Köstendil
        #Erkan Kolçak Köstendil
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