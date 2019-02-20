Teknik direktörlük kariyerine geçen sezon sonu Çin'deki görevinden sonra veda eden Fabio Capello, Atletico Madrid ile eski takımı Juventus arasında oynanacak maç öncesi soruları yanıtladı. Tecrübeli ismin değerlendirmeleri arasında ise öne çıkan konu Lionel Messi oldu.

Messi'yi öven ve Arjantinlinin sadece bir futbolcu olmadığını kaydeden Capello, "O bir dahi, dünya futbolundaki tek dahi" yorumunu yaptı. Messi'nin Arjantin Milli Takımı'nda kupa kazanamamasıyla ilgili olarak ise İtalyan spor adamı, "Arjantin ile kupa kazanamadı; ancak tek başına bir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'den sezon başında Juventus'a transfer olan Ronaldo'yu da öven Capello, "Onu kulübe getirmek, Juventuslu oyuncuları uyandırdı. Her gün, her antrenmanda çok çalışan ve kendine bakan birisini takıma getirmek Juventus için önemli. Juventus için büyük bir transfer. Onun için de Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak çok önemli." diye konuştu.